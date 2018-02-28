Работы Пикассо стали лидерами продаж на двух торгах Christie's в Лондоне

Две картины Пабло Пикассо (1881-1973) стали лидерами продаж сразу на двух вечерних торгах аукционного дома Christie's, состоявшихся во вторник в Лондоне. Полотно "Мушкетер и сидящая обнаженная" (1967), относящееся к самому позднему периоду творчества великого испанского и французского живописца, ушло с молотка за £13 млн 733 тыс. 750 ($19 млн 172 тыс. 315) и оказалось самым успешно проданным лотом на вечерних торгах "Искусство импрессионизма и модернизма", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Другая картина Пикассо - "Фигура", написанная в 1930 году, была приобретена за £8 млн 333 тыс. 750 ($11 млн 633 тыс. 915) и стала самой дорогой на аукционе "Искусство сюрреализма", состоявшемся позднее.

Второй по стоимости работой среди тех, что были проданы на торгах картинами импрессионистов и модернистов, стало полотно Эдгара Дега (1834-1917) "За кулисами", созданное приблизительно в 1882-1885 годах и ушедшее теперь с молотка за £8 млн 993 тыс. 750.

Работа одного из основоположников абстракционизма Василия Кандинского (1866-1944) "Эскиз к пейзажу" (1910) была приобретена за £6 млн 758 тыс. 750.

Две работы Клода Моне (1840-1926) -"Луг в Живерни" (1885) и "Пионы" (1887) были вместе проданы за £7 млн. 546 тыс. 250.





