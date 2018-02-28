Кирк Кркорян был бизнес-идолом Дональда Трампа

Автор биографии Кирка Кркоряна «Игрок» Уильям Ремпель опубликовал пространную статью в американском журнале Fortune, в которой проводит параллели между К. Кркоряном и Д. Трампом, рассказывая об их отношениях. Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет b24.

Ремпель пишет, что одним из идолов нынешнего президента был армянин-миллиардер К. Кркорян, несмотря на то, что они были очень разными людьми при осуществлении сделок. Кркорян всегда отличался самообладанием и спокойствием, между тем, говорить так про Трампа будет очень трудно.

Автор пишет, что в свое время один из журналистов NYT назвал К. Кркоряна богом заключающих сделки, в то время как Д. Трамп называл его королем и всегда отмечал, что очень симпатизирует ему.

Говоря о различиях между ними, автор отмечает, что К. Кркорян, будучи владельцем крупнейших казино Лас-Вегаса, ни одно из них не назвал своим именем, между тем как имя Д. Трампа светится на множестве принадлежащих ему зданий. К. Кркорян избегал публичности и никогда не занимался политикой. Он никогда не оскорблял людей; даже после самых трудных переговоров соперники сохраняли уважение к нему.

К. Кркорян почти никогда не общался с прессой, его правилом было: «мало говори и никогда не говори о себе». Говоря о Д. Трампе, К. Кркорян однажды заметил, что хотел бы уметь общаться и говорить как Д. Трамп.