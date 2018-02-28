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В НС началось голосование по выборам председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека


В НС началось голосование по выборам председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека.

Как сообщает «Арменпресс», РПА предложила на этот пост кандидатуру Геворка Костаняна.

Голосование началось в 13:00 и закончится в 14:00.




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