В НС началось голосование по выборам председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека.

Как сообщает «Арменпресс», РПА предложила на этот пост кандидатуру Геворка Костаняна.

Голосование началось в 13:00 и закончится в 14:00.