Brussels Airlines рассматривает вопрос восстановления рейсов Брюссель-Ереван-Брюссель

Начальник Главного управления гражданской авиации при правительстве РА С. Аветисян принял делегацию бельгийской авиакомпании Brussels Airlines во главе с вице-президентом Германом Карпентье. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации ГУ ГА.

На встрече обсуждался вопрос возобновления регулярных рейсов по маршруту Брюссель-Ереван-Брюссель.

Г-н Карпентье сообщил, что авиакомпания серьезно обсуждает этот вопрос, особенно с учетом того, что позитивные изменения на авиарынке РА в последние годы могут положительно сказаться на мнении компании о рентабельности маршрута из Армении в Центральную Европу.

С. Аветисян выразил готовность оказать авиакомпании необходимую поддержку в организации авиасообщения, отметив, что в этой сфере существует необходимое правовое поле и для бельгийской авиакомпании будут создан режим наибольшего благоприятствования после подписания соглашения Армения – ЕС о единой авиационной зоне, что приведет к увеличению числа маршрутов.

При встрече присутствовал менеджер международных аэропортов РА Марсело Вонде, который предложил свое содействие в организации рейсов.

ГУ ГА организовало также встречу делегации со всеми заинтересованными сторонами и службами для обсуждения технических вопросов.