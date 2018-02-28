Время в Ереване: 11:07:36,   28 Февраль

В Национальном собрании началось голосование по выборам членов Верховного судебного совета


В НС началось голосование по выборам 5 членов Верховного судебного совета. Как сообщает «Арменпресс», правящая коалиция в лице фракций РПА и АРФД представила кандидатуры Г. Арутюняна, Г. Даниеляна, Л. Меликджаняна, А. Ованнисяна и С. Мегряна.

Первые три кандидата выбираются на 5-летний срок, остальные двое – на 3-летний.

Голосование началось в  10:30 и закончится в  11:30.




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