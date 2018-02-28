В Национальном собрании началось голосование по выборам членов Верховного судебного совета

В НС началось голосование по выборам 5 членов Верховного судебного совета. Как сообщает «Арменпресс», правящая коалиция в лице фракций РПА и АРФД представила кандидатуры Г. Арутюняна, Г. Даниеляна, Л. Меликджаняна, А. Ованнисяна и С. Мегряна.

Первые три кандидата выбираются на 5-летний срок, остальные двое – на 3-летний.

Голосование началось в 10:30 и закончится в 11:30.