Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся после трех дней протеста

Иерусалимский храм Воскресения Христова (известен также как храм Гроба Господня) открылся в среду в 04:00 по местному времени (05:00 мск) после того, как он был закрыт три дня в знак протеста против налоговой политики городских властей Иерусалима. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Храм был закрыт в воскресенье в полдень по местному времени на неопределенный срок в знак протеста против действий муниципалитета Иерусалима по взысканию налогов и задолженностей по ним на некоторые виды церковной недвижимости.

Во вторник вечером канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что для поиска путей урегулирования ситуации со сбором муниципального налога будет сформирована специальная рабочая группа во главе с министром Цахи Ханегби и участием представителей министерства финансов, МИД, МВД и мэрии Иерусалима. В ведомстве премьера добавили, что эта группа будет вести переговоры с представителями церквей, а на это время иерусалимские власти приостанавливают процедуры по сбору налогов, начатые несколько недель назад.

Вскоре вслед за этим главы церквей - патриарх иерусалимский Феофил III, иерусалимский патриарх Армянской апостольской церкви Нурхан Манукян и францисканский кустод Святой земли Франческо Паттон в распространенном во вторник совместном заявлении сообщили, что "после конструктивного вмешательства премьер-министра с нетерпением ждут встречи с министром Ханегби и всеми теми, кто любит Иерусалим" и заявили об открытии Храма Гроба Господня в среду рано утром.