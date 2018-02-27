Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям и деревням Тавушской области


Вооруженные силы Азербайджана вечером 26 февраля открыли огонь по армянским позициям и деревням Тавушской области. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В настоящий момент ситуация спокойная, никаких серьезных повреждений, раненых и жертв не было. В основном использовалось огнестрельное оружие», - сказал Арцрун Ованнисян.




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"

Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации