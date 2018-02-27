ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям и деревням Тавушской области
16:40, 27 Февраль, 2018
Вооруженные силы Азербайджана вечером 26 февраля открыли огонь по армянским позициям и деревням Тавушской области. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
«В настоящий момент ситуация спокойная, никаких серьезных повреждений, раненых и жертв не было. В основном использовалось огнестрельное оружие», - сказал Арцрун Ованнисян.
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