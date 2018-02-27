Армянка, премьер Нового Южного Уэллса удостоилась в США особого приема президента Трампа и армянской общины

Премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэллс, армянка Гледис Береджиклян в США удостоилась особого приема не только президента Д. Трампа, но и всей армянской общины, сообщает «Арменпресс», ссылаясь на «Голос Америки». Она прибыла в Вашингтон в составе официальной делегации во главе с премьером своей страны Малькольмом Тернбуллом.

«Я представляю самый большой штат нашей страны, но ни на минуту не забываю, что я армянка», - сказала она в Доме Арамян в Вашингтоне на встрече с молодежью, рассказывая о своем жизненном пути.

«Армянином быть нелегко, наша борьба нелегкая, но мы все идем вперед, мы во всем мире единая большая семья, и я действительно чувствую это».

По ее словам, 50-тысячная армянская община Австралии имеет полувековую историю, и хотя не так влиятельна, как американская, в жизни страны играет важную роль. «Армяне всегда были благодарны приютившим их в трудную минуту странам и выражали свою благодарность делом», - сказала Г. Береджиклян, добавив, что в Австралии сегодня много армян среди ведущих врачей.

В сохранении на чужбине родного языка и культуры главную роль играют семья и община. «Вы можете жить в разных странах, но важно сохранять нашу идентичность», - заключила она.