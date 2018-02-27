Петросян и Саргсян отстают от лидера на пол-очка

В 7-м туре проходящего в Москве турнира «Aeroflot Open» Петросян вновь сыграл вничью. Миром закончили свои партии также А. Акопян, М. Петросян, Ш. Саргсян. Победу одержал один Г. Саргсян. Проиграли А. Микаелян, А. Мартиросян.

Как сообщает «Арменпресс», после 7-го тура Т. Петросян и Г. Саргсян имеют по 5 очков и отстают от лидера на пол-очка.

Турнир «Aeroflot Open» продлится с 19 февраля по 2 марта.