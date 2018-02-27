Время в Ереване: 11:07:36,   27 Февраль

Петросян и Саргсян отстают от лидера на пол-очка


В 7-м туре проходящего в Москве турнира «Aeroflot Open» Петросян вновь сыграл вничью. Миром закончили свои  партии также А. Акопян, М. Петросян, Ш. Саргсян. Победу одержал один Г. Саргсян. Проиграли А. Микаелян, А. Мартиросян.

Как сообщает   «Арменпресс»,   после 7-го тура Т. Петросян и Г. Саргсян имеют по 5 очков и отстают от лидера на пол-очка.

Турнир  «Aeroflot Open» продлится с 19 февраля по 2 марта.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации