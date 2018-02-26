Надеюсь, Неймар сможет сыграть с Реалом: Зидан

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выразил надежду, что нападающий "ПСЖ" Неймар успеет восстановиться к ответному матчу парижан и мадридцев в рамках 1/8 Лиги чемпионов, сообщает Арменпресс со ссылкой на ua-football.com.

"Я не доволен его возможным отсутствием. Хочу, чтобы Неймар сыграл матче с нами. Я никогда не рад видеть, что игрок травмирован. Надеюсь, он скоро восстановится от травмы, так как в таком матче должны играть сильнейшие.

Наши собственные травмы? Ничего нового, Модрич, Кроос и Марсело тренируются и должны вернуться на поле в скором времени", — отметил Зидан.

Напомним, что бразилец получил травму голеностопа, в матче 27-го тура французской Лиги 1 с "Марселем" (3:0).

Таким образом, Неймар может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом", который состоится 6 марта в Париже.