Азербайджан снова искажает факты: Европарламент не принимал никакого документа, связанного с Ходжалу

Азербайджан снова искажает факты: Европейский парламент не принимал никакого документа, связанного с Ходжалу. Как сообщает Арменпресс, только 22 члена группы дружбы Европарламента с Азербайджаном подписали заявление, в котором не упоминаются ни «геноцид», ни армяне, ни армянский народ.

Накануне в азербайджанских СМИ распространились слухи о том, что Европейский парламент выступил с заявлением относительно событий в Ходжалу.

Ранее президент Грузии Гиоргием Маргвелашвили на встрече с азербайджанцами города Марнеули не поддался провокации одного из молодых участников встречи, который предложил минутой молчания почтить память очередного азербайджанского мифа - «жертв событий в Ходжалы». В ответ на данное предложение Маргвелашвили сказал, что следит за процессом урегулирования карабахского конфликта.

», - сказал Маргвелашвили.