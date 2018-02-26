Президент Грузии не захотел принимать участия в азербайджанской пропаганде по вопросу Ходжалу

Президент Грузии Гиоргием Маргвелашвили на встрече с азербайджанцами города Марнеули не поддался провокации одного из молодых участников встречи, который предложил минутой молчания почтить память очередного азербайджанского мифа - «жертв событий в Ходжалы».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в ответ на данное предложение Маргвелашвили сказал, что следит за процессом урегулирования карабахского конфликта.

«Грузия выступает против эскалации нагорно-карабахского конфликта», - сказал Маргвелашвили.