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Президент Грузии не захотел принимать участия в азербайджанской пропаганде по вопросу Ходжалу

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Президент Грузии Гиоргием Маргвелашвили на встрече с азербайджанцами города Марнеули не поддался провокации одного из молодых участников встречи, который предложил минутой молчания почтить память очередного азербайджанского мифа - «жертв событий в Ходжалы».

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, в ответ на данное предложение Маргвелашвили сказал, что следит за процессом урегулирования карабахского конфликта.

«Грузия выступает против эскалации нагорно-карабахского конфликта», - сказал Маргвелашвили.




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