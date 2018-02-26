Председатель ЕСПЧ высоко оценил новые принципы работы омбудсмена и сотрудничество с Конституционным судом

Председатель ЕСПЧ Гидо Раймонди, в официальном письме, направленном омбудсмену Армении Арману Татояну, высоко оценил его деятельность на этом посту.

Он особенно отметил практику омбудсмена по представлению особого мнения (amicus curiae) по

заявлениям, подаваемым в КС, и разработки проектов нормативных актов, подчеркнув, что это полностью следует из приоритетов СЕ, а именно – из принципа субсидиализации, направленного на максимальное соответствие Европейской конвенции по правам человека правовой системе страны.

Как сообщили «Арменпресс» из офиса омбудсмена Армении, председатель подчеркнул также, что доклады омбудсмена в ЕСПЧ считаются важным источником, на который ссылаются в постановлениях, касающихся Армении.

В последние два года в результате сотрудничества омбудсмена с КС в постановлениях, касающихся прав человека, представляется его особое мнение.

Помимо этого, после внесения изменений в конституционный закон “О защитнике прав человека”, в его аппарате разрабатываются и вводятся в оборот проекты нормативных актов, направленные на укрепление системы прав человека.

В этих рамках аппараты омбудсмена и КС реализовали проекты законов, направленных на исполнение решений КС. Они уже посланы для получения отзыва как в госорганы, так и правозащитные организации и Палату адвокатов.