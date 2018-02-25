МИД РФ: Москва будет жестко пресекать попытки подорвать политический процесс в Сирии

Россия рассчитывает, что зарубежные покровители антиправительственных сил в Сирии обеспечат соблюдение ими прекращения огня. Об этом заявилив воскресенье в МИД РФ в связи с принятием 24 февраля СБ ООН резолюции 2401 по перемирию в Сирии.



Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, российская сторона, отмечают в Москве, поддержала подготовленный делегациями Кувейта и Швеции проект документа, "руководствуясь задачами облегчения гуманитарных страданий мирного населения Сирийской Арабской Республики и с учетом отражения в тексте после многодневных напряженных дискуссий наших основных замечаний".

В МИД РФ считают принципиально важным, что удалось не допустить одобрения нереалистичной схемы установления перемирия, "теперь документ побуждает именно стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий". "Понятно, что предписаниями из Нью-Йорка без конкретных договоренностей между враждующими сирийскими сторонами прекращение огня не наступает", - говорится в сообщении.

"Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований наконец выполнят свою часть "домашнего задания" и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев, - отметили в министерстве. - Будем за этим внимательно следить".

"Может быть, кто-то этого и не знал либо намеренно игнорировал, но переговоры о прекращении огня с боевиками в Восточной Гуте велись, однако они отвергли все предложенные им варианты, - напомнили в МИД РФ. - Более того, они отказались выпустить мирных граждан, которых используют в качестве "живого щита", из подконтрольных им районов, препятствовали работе гуманитарных коридоров".

В Москве удовлетворены, что СБ ООН отметил работу Ирана, России и Турции по зонам деэскалации в Сирии.

"Пойдя на принятие резолюции СБ ООН, будем жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования, который по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи обрел новое дыхание", - особо подчеркнули в МИД РФ.

Россия в качестве страны-гаранта астанинского процесса и ответственного члена международного сообщества "продолжит работать со всеми сирийскими сторонами в интересах скорейшего урегулирования конфликта, достижения примирения между теми, кто к этому стремится не на словах, а на деле, и окончательного искоренения террористической угрозы", - заявили в министерстве.