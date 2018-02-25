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Патриарх Арам  I приветствует выдвижение кандидатуры  Армена Саркисяна на пост президента  РА


24 февраля Его Святейшество Католикос  Великого Дома  Киликийского  Арам  I принял Армена Саркисяна,  кандидатура которого выдвинута  на пост президента  РА.

Как  сообщили Арменпресс из пресс-канцелярии Католикосата Великого Дома  Киликийского, близко зная Саркисяна,  Арам  I  тепло приветствовал его выдвижение, подчеркнув, что, будучи широко  знаком с внутренней и внешней ситуацией в стране  и Диаспоре, имея большой опыт деятельности в академической и экономической сферах, а также широкие  связи в международных кругах, Саркисян может быть весьма  полезен Армении.

Его Святейшество также  радует и то обстоятельство, что выдвижение  кандидатуры  Армена  Саркисяна с удовольствием восприняли во всех диаспорских кругах.  Арам  I   выразил уверенность, что Саркисян оправдает это доверие и послужит делу  укрепления и процветания  родины. 

В присутствии Католикос  Великого Дома  Киликийского состоялась встреча Армена  Саркисяна с представителями Центрального национального управления и органов, связанных с Католикосатом. Он поделился своей  точкой зрения, озабоченностью и  предложениями относительно развития  Армении, подчеркнув при этом важную роль Католикосата и Патриарха Арама  I в  укреплении связей  Армения-Диаспора и процветании Армении.

Вечером Армен Саркисян был приглашен на ужин к  Католикосу  Великого Дома  Киликийского.




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