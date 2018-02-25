Патриарх Арам  I приветствует выдвижение кандидатуры  Армена Саркисяна на пост президента  РА

24 февраля Его Святейшество Католикос Великого Дома Киликийского Арам I принял Армена Саркисяна, кандидатура которого выдвинута на пост президента РА.

Как сообщили Арменпресс из пресс-канцелярии Католикосата Великого Дома Киликийского, близко зная Саркисяна, Арам I тепло приветствовал его выдвижение, подчеркнув, что, будучи широко знаком с внутренней и внешней ситуацией в стране и Диаспоре, имея большой опыт деятельности в академической и экономической сферах, а также широкие связи в международных кругах, Саркисян может быть весьма полезен Армении.

Его Святейшество также радует и то обстоятельство, что выдвижение кандидатуры Армена Саркисяна с удовольствием восприняли во всех диаспорских кругах. Арам I выразил уверенность, что Саркисян оправдает это доверие и послужит делу укрепления и процветания родины.

В присутствии Католикос Великого Дома Киликийского состоялась встреча Армена Саркисяна с представителями Центрального национального управления и органов, связанных с Католикосатом. Он поделился своей точкой зрения, озабоченностью и предложениями относительно развития Армении, подчеркнув при этом важную роль Католикосата и Патриарха Арама I в укреплении связей Армения-Диаспора и процветании Армении.

Вечером Армен Саркисян был приглашен на ужин к Католикосу Великого Дома Киликийского.