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Норвегия победила по количеству  медалей в неофициальном зачете ОИ-2018 – 39 медалей


На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в неофициальном зачете  по количеству  медалей    победила Норвегия. На ее счету 39 медалей: 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Как передает Арменпресс, на втором месте  Германия – 31 медаль:  14 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. На третьем месте  Канада – 29 медалей: 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. США завоевали 23 медали, Нидерланды – 20, Швеция – 14, Южная Корея – 17, Швейцария – 15, Франция – 15, Австрия – 14 медалей.

Закрытие XXIII зимних Олимпийских игр состоится 25 февраля в 15:00 по ереванскому  времени.




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