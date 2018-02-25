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Артур Алексанян – победитель международного турнира в  Киеве


Борец греко-римского стиля, чемпион ОИ, мира  и Европы Артур Алексанян стал победителем международного турнира в  Киеве.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация  борьбы. В финале  Киевского турнира среди спортсменов категории 97 кг Артур Алексанян  встречался с украинцем Дмитрием Тимченко. Многократный чемпион мира  и Европы победил соперника со счетом 3։0.

Славик  Галстян (63 кг) с помощью туше также победил своего украинского соперника и завоевал бронзу. Норайр Ахоян со счетом 1։4 уступил иранцу. Эдуард Саркисян (82 кг) в  равном бою уступил азербайджанцу Элвину Мурсалиеву  со счетом 3։3.

 




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