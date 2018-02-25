Артур Алексанян – победитель международного турнира в  Киеве

Борец греко-римского стиля, чемпион ОИ, мира и Европы Артур Алексанян стал победителем международного турнира в Киеве.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация борьбы. В финале Киевского турнира среди спортсменов категории 97 кг Артур Алексанян встречался с украинцем Дмитрием Тимченко. Многократный чемпион мира и Европы победил соперника со счетом 3։0.

Славик Галстян (63 кг) с помощью туше также победил своего украинского соперника и завоевал бронзу. Норайр Ахоян со счетом 1։4 уступил иранцу. Эдуард Саркисян (82 кг) в равном бою уступил азербайджанцу Элвину Мурсалиеву со счетом 3։3.