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Социолог считает приоритетным перенесение вопроса сумгаитских погромов в плоскость международного права


Организованные  азербайджанскими властями в 1988г. армянские  погромы в  Сумгаите должны  быть перенесены в  плоскость международного права. Как  передает Арменпресс, так  заявил в  беседе с журналистами директор социологического центра «Социометр» Аарон Адибекян, который усматривает ксенофобию и в нынешнем азербайджанском руководстве.  

«Армения  должны вынести вопрос в плоскость международного права, чтобы он рассматривался как  геноцид армян в конце  ХХ века. Это будет иметь и превентивное  значение для  других стран, а Армения  получит моральное  удовлетворение», - сказал он.

По словам социолога, сумгаитские  погромы  армян были направлены  против  карабахского движения – в  устрашение  армян. «Истинное  число жертв пока неизвестно. По официальным данным, погибло 26 армян. Таким образом Азербайджан намеревался «усмирить» армян», - сказал он. 

Адибекян отметил также, что подобные механизмы  применяются и сегодня.

«Сумгаитские  армяне, будучи более образованными, жили благополучной  жизнью, а ¼ азербайджанского  населения  составляли бывшие  преступники и заключенные, неблагополучные  семьи. И как в гитлеровской Германии немцев настраивали против евреев, говоря «вы живете плохо, потому  что они живут хорошо», то же  случилось и в Сумгаите.  В результате  этих событий из Азербайджана было депортировано 400 тысяч армян. Примерно половина их переехала в Армению», - сказал социолог.  

Сумгаитские  погромы и не  могли  быть небольшими. «На следующий день для  установления  порядка в Сумгаит вошла десантная дивизия Советской армии. В те дни, по официальным данным, было ранено 276 военнослужащих. Так  что масштабы  трагедии нетрудно представить», - сказал Адибекян. 

Организованные и осуществленные азербайджанскими властями 27-29 февраля 1988г. армянские  погромы в  Сумгаите  имели целью остановить Арцахское  движение и устрашить армян новым кровопролитными событиями.

 

 




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