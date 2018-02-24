Социолог считает приоритетным перенесение вопроса сумгаитских погромов в плоскость международного права

Организованные азербайджанскими властями в 1988г. армянские погромы в Сумгаите должны быть перенесены в плоскость международного права. Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами директор социологического центра «Социометр» Аарон Адибекян, который усматривает ксенофобию и в нынешнем азербайджанском руководстве.

«Армения должны вынести вопрос в плоскость международного права, чтобы он рассматривался как геноцид армян в конце ХХ века. Это будет иметь и превентивное значение для других стран, а Армения получит моральное удовлетворение», - сказал он.

По словам социолога, сумгаитские погромы армян были направлены против карабахского движения – в устрашение армян. «Истинное число жертв пока неизвестно. По официальным данным, погибло 26 армян. Таким образом Азербайджан намеревался «усмирить» армян», - сказал он.

Адибекян отметил также, что подобные механизмы применяются и сегодня.

«Сумгаитские армяне, будучи более образованными, жили благополучной жизнью, а ¼ азербайджанского населения составляли бывшие преступники и заключенные, неблагополучные семьи. И как в гитлеровской Германии немцев настраивали против евреев, говоря «вы живете плохо, потому что они живут хорошо», то же случилось и в Сумгаите. В результате этих событий из Азербайджана было депортировано 400 тысяч армян. Примерно половина их переехала в Армению», - сказал социолог.

Сумгаитские погромы и не могли быть небольшими. «На следующий день для установления порядка в Сумгаит вошла десантная дивизия Советской армии. В те дни, по официальным данным, было ранено 276 военнослужащих. Так что масштабы трагедии нетрудно представить», - сказал Адибекян.

Организованные и осуществленные азербайджанскими властями 27-29 февраля 1988г. армянские погромы в Сумгаите имели целью остановить Арцахское движение и устрашить армян новым кровопролитными событиями.