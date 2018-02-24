Армен Саркисян посетил орден мхитаристов

Кандидат в президенты РА, посол Армении в Великобритании Армен Саркисян 21 февраля посетил монастырь конгрегации мхитаристов Армянской католической церкви в Вене.

Как сообщили Арменпресс из офиса Армена Саркисяна, настоятели монастыря Ваан Овакимян и Нарек Дадурян сопровождали гостя в экскурсии по монастырю, ознакомили его с 400-летней историей конгрегации, с экспозицией музея и обширной коллекцией древних книг библиотеки, а также рассказали о сотрудничестве с кайзеровским двором в течение 200 лет деятельности одной из старейших типографий Европы. Посол Саркисян сделал запись в Книге почетных гостей.

Состоялась встреча Армена Саркисяна с находящимся в тот день в Венской конгрегации мхитаристов папским нунцием, величайшим арменоведом нашего времени архиепископом Левоном Зекияном.