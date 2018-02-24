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Армен Саркисян посетил орден мхитаристов


Кандидат в  президенты  РА, посол Армении в  Великобритании Армен Саркисян 21 февраля  посетил монастырь конгрегации мхитаристов Армянской католической церкви в Вене.

Как  сообщили Арменпресс из офиса Армена Саркисяна, настоятели монастыря Ваан Овакимян и Нарек Дадурян сопровождали гостя в экскурсии по монастырю, ознакомили  его с 400-летней историей конгрегации, с экспозицией музея и обширной коллекцией древних книг  библиотеки, а также рассказали о сотрудничестве  с кайзеровским двором в течение 200 лет деятельности одной из старейших типографий  Европы. Посол Саркисян сделал запись в  Книге  почетных гостей.  

Состоялась встреча  Армена Саркисяна с находящимся в тот день в Венской конгрегации мхитаристов папским нунцием, величайшим арменоведом нашего времени архиепископом Левоном Зекияном.

 

 




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