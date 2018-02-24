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Москва призвала Вашингтон и Пхеньян начать прямые переговоры


Россия призывает США и КНДР перейти от режима  выжидания к  инициативным шагам и начать прямые  контакты. Как передает Арменпресс, об этом в  интервью ТАСС сказал замминистра ИД РФ Игорь Моргулов.

По его словам, судя по некоторым СМИ, прямой контакт между делегациями США и КНДР в Пхёнчхане мог бы состояться:«К сожалению, эта инициатива так и не была реализована. Москва неизменно выступает за налаживание прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Мы надеемся, что и американцы, и северокорейцы осознают безальтернативность диалогового пути», - сказал Моргулов.

 




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