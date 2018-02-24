Москва призвала Вашингтон и Пхеньян начать прямые переговоры

Россия призывает США и КНДР перейти от режима выжидания к инициативным шагам и начать прямые контакты. Как передает Арменпресс, об этом в интервью ТАСС сказал замминистра ИД РФ Игорь Моргулов.

По его словам, судя по некоторым СМИ, прямой контакт между делегациями США и КНДР в Пхёнчхане мог бы состояться:«К сожалению, эта инициатива так и не была реализована. Москва неизменно выступает за налаживание прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Мы надеемся, что и американцы, и северокорейцы осознают безальтернативность диалогового пути», - сказал Моргулов.