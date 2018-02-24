На линии соприкосновения противник применил 60-миллиметровый миномет
13:21, 24 Февраль, 2018
За период 18-24 февраля на линии соприкосновения cарцахскими войсками противник нарушил режим перемирия около 300 раз, произведя более 3000 выстрелов из разнокалиберных стрелковых орудий по армянским позициям.
Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха, помимо стрелковых орудий, на восточном отрезке линии соприкосновения Азербайджан применил также 60-миллиметровый миномет (1сн.).
Передовыечасти Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают уверенно нести боевую вахту.
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