На линии соприкосновения противник применил 60-миллиметровый миномет

За период 18-24 февраля на линии соприкосновения cарцахскими войсками противник нарушил режим перемирия около 300 раз, произведя более 3000 выстрелов из разнокалиберных стрелковых орудий по армянским позициям.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха, помимо стрелковых орудий, на восточном отрезке линии соприкосновения Азербайджан применил также 60-миллиметровый миномет (1сн.).

Передовыечасти Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и продолжают уверенно нести боевую вахту.