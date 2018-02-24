Время в Ереване: 11:07:36,   24 Февраль

На линии соприкосновения противник применил 60-миллиметровый миномет


За период 18-24 февраля на линии соприкосновения  cарцахскими войсками противник  нарушил режим перемирия около 300 раз, произведя  более 3000 выстрелов из разнокалиберных стрелковых орудий по армянским позициям. 

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха, помимо стрелковых орудий, на восточном отрезке линии соприкосновения Азербайджан применил также 60-миллиметровый миномет (1сн.).

Передовыечасти Армии обороны  Арцаха владеют оперативно-тактической  ситуацией и продолжают уверенно нести боевую вахту.




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