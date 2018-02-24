В Индии удалили самую большую в мире опухоль мозга

Группа хирургов из Мумбая удалила опухоль мозга массой 1,8 кг, сообщает The Hindu.

Операция заняла шесть часов. По словам, нейрохирурга Тримурти Надкарни, не исключено, что эта опухоль стала самой большой в мире - размерами она превосходила голову пациента. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Опухоль у 31-летнего Сантала Пала начала развиваться еще три года назад, но никто из врачей не рисковал браться за такую сложную операцию.

Из-за болезни Пал потерял зрение, однако врачи надеются, что после удаления опухоли он снова сможет видеть. Сейчас он восстанавливается после операции, его жизни ничто не угрожает.