Пожар в общежитии на ул. Молдовакан – 60 жителей эвакуированы

24 февраля в МЧС РА поступило сообщение о том, что на 3 этаже 4-го корпуса общежития на ул. Молдовакан29/4 горят эл/счетчики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, на место выехал боевой расчет.

Огонь был купирован в 00:38 часов, потушен – в 00:41. На щите сгорели 7 счетчиков и 60 м кабеля, в результате чего обесточены 30 квартир на 3 этаже.

Спасателями эвакуированы 60 жителей , устранено задымление.