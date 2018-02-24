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Пожар в общежитии на ул. Молдовакан – 60 жителей эвакуированы


24 февраля в МЧС РА  поступило сообщение о том, что на 3 этаже 4-го корпуса общежития на  ул. Молдовакан29/4 горят эл/счетчики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  МЧС РА, на  место выехал боевой расчет.

Огонь был купирован в 00:38 часов, потушен – в 00:41. На щите  сгорели 7 счетчиков и 60 м кабеля, в результате  чего обесточены  30 квартир на  3 этаже.

Спасателями эвакуированы 60 жителей , устранено задымление.

 




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