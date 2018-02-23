Отсутствие адекватной оценки деятельности руководства Азербайджана искажает доверие общественности к международным институтам: Армен Ашотян

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по международным отношениям Армен Ашотян 23 февраля встретился с специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостя в Национальном Собрании, Армен Ашотян подчеркнул важность роли специального представителя, а также участие европейских структур в мирном урегулировании конфликтов.

Коснувшись проблем региональной стабильности, Армен Ашотян подчеркнул важность целевых оценок со стороны европейских институтов в отношении деструктивного поведения и риторики Азербайджана. В этом контексте парламентарий отметил, что воинственная риторика и антиармянские заявления президента Азербайджана - это шаги, направленные на дестабилизацию региона, которые также уменьшают возможности мирного урегулирования проблемы.

Армен Ашотян также отметил, что адекватная оценка со стороны европейских структур является общественным требованием, а ее отсутствие подрывает доверие общественности к международным институтам.

Коснувшись процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Армен Ашотян подчеркнул, что данный вопрос отличается от других конфликтов в регионе и должен и впредь рассматриваться в отдельном контексте.

Он также придал большое значение участию народа Арцаха в образовательных, социальных и других программах, финансируемых ЕС.

Коснувшись вопросов сотрудничества в парламентском плане, Армен Ашотян отметил, что парламентская дипломатия является гибкой, предоставляя широкий спектр возможностей для обсуждения широкого круга вопросов многослойных и законодательных органов.

В ходе встречи Ашотян подчеркнул важность конструктивного сотрудничества на межпарламентских платформах, особенно в европейских парламентских ассамблеях. Он выразил сожаление в связи с тем, что поведение азербайджанских делегаций в таких форматах часто является нездоровым и является продолжением антиармянской государственной политики.

Коснувшись Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, Армен Ашотян подчеркнул важность быстрой и легкой ратификации соглашения в национальных парламентах. В этом контексте также была подчеркнута важность реализации наиболее целенаправленной деятельности в сферах сотрудничества, определенных новым соглашением ЕС на парламентских платформах.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с программами наращивания потенциала НС Армении. Председатель Комиссии отметил, что парламент нуждается в поддержке европейских институтов в этом вопросе.