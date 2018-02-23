«Никогда больше» не должно быть просто лозунгом: министр ИД Мадагаскара почтил память жертв Геноцида армян
Как люди, полные уважением к человечеству, мы обязаны вечно помнить о тех невинных жертвах, которые попросту хотели жить. Как передает «Арменпресс», эти слова записал в книге почетных гостей в Музее-институте Геноцида армян министр ИД Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака, который прибыл в Еереван в связи с организацией осенью в Ереване XVII саммита Франкофонии. «Как люди, полные уважением к человечеству, мы обязаны вечно помнить о тех невинных жертвах, которые попросту хотели жить. О тех детях, юношах, женщинах и мужчинах, которые просили позволить им жить. Все человечество должно почерпнуть урок из этих ужасных событий, чтобы история более не повторялась в этом направлении. «Никогда больше» не должно быть просто лозунгом: мы должны так жить. Мы преклоняемся и воздаем дань уважения всем жертвам Геноцида армян»,- записал министр ИД Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака.
Вместе с сопровождающей его делегацией МИД Армении, министр ИД Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака возложил цветы к Мемориалу, затем посетил Музей-институт Геноцида армян, где ознакомился с экапозицией.
Анри Рабари-Ндзака в беседе с журналистами сказал, что знал об этих событиях еще до приезда в Армению, и скорбит о том, что и «сегодня в мире происходят подобные вещи». На вопрос «Арменпресс» о том, что, поскольку Армения взяла на себя роль авангарда в борьбе с геноцидами, в чем может помочь ей Мадагаскар, он ответил: «Нынешнее руководство Мадагаскара очень уважает права человека, гуманизм. То, что мы находимся в дружественной нам стране, уже означает, что мы разделяем ее ценности».
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