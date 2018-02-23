Аэропорт Батуми будет расширяться

В Батумском международном аэропорту планируются инфраструктурные работы по его расширению, об этом заявила генеральный менеджер компании TAV Georgia Теа Закарадзе, сообщает Первый канал ОВГ.

Данное решение было принято в связи с стремительным ростом пассажиропотока и назначением новых авиарейсов. Работы начнутся в конце марта — начале апреля.

По информации Закарадзе, в аэропорту добавят стоянки для самолетов. Кроме этого, TAV Georgia планирует небольшие изменения и в Тбилисском международном аэропорту, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По словам директора ООО "Объединение аэропортов Грузии" министерства экономики и устойчивого развития Кетеван Алексидзе, за прошедший год в Батумском аэропорту было зафиксировано рекордное количество пассажиров, которое, в сравнении с предыдущими годами, выросло на 59%. Алексидзе подчеркнула, что только за летний сезон аэропортом Батуми воспользовалось 100 тысяч человек.



