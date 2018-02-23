Источник: СБ ООН проголосует по проекту резолюции о прекращении огня в Сирии на 30 дней

Совет Безопасности ООН в пятницу проголосует по проекту резолюции об установлении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии. Заседание назначено на 19:00 мск. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

В документе, с копией которого удалось ознакомиться ТАСС, отмечается, что перемирие, которое должно будет вступить через 72 часа после принятия резолюции, не будет распространяться на военные операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Текст также содержит требование ко всем сторонам конфликта, в том числе к сирийским властям, соблюдать нормы международного гуманитарного права. К участникам боевых действий обращен призыв содействовать оказанию гуманитарной помощи населению и эвакуации раненых.



