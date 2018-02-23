США пригрозили Асаду применением силы

Вашингтон не исключает военного решения конфликта в Сирии и оставляет за собой право нанесения ударов по силам этой страны. Об этом заявила в постпред США при ООН Никки Хейли во время выступления в Институте политики Чикагского университета, сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

«Военное решение всегда рассматривается в отношении любой ситуации», — сказала Хейли. При этом она заметила, что США не желают «находиться в центре сирийского конфликта», но должны сделать все возможное для помощи сирийцам, в отношении которых было применено химическое оружие.

Хейли сообщила, что президент США Дональд Трамп обещал не распространяться по поводу своих возможных шагов в военной сфере. По мнению постпреда, власти Сирии в любом случае знают, что США могут предпринять действия военного характера.