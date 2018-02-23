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СМИ: направлявшийся в Африн гуманитарный конвой попал под обстрел боевиков


Формирования сирийской вооруженной оппозиции, воюющие на стороне турецкой армии, обстреляли в четверг гуманитарный конвой, который направлялся в город Африн из Алеппо. Как сообщило агентство Firat, обстрел велся из реактивных систем залпового огня из пограничного с Турцией города Аазаз.

Обстрел начался, когда колонна прибыла к контрольно-пропускному пункту Зияра на шоссе Алеппо - Нобуль. По информации агентства, курдские бойцы из "Сил народной самообороны" (СНС) и отряды сирийского народного ополчения открыли ответный огонь по позициям противника, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 




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