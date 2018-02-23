Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с Днем защитника Отечества
09:32, 23 Февраль, 2018
23 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с Днем защитника Отечества.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха,в послании говорится:
«Дорогие соотечественники!
От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Поздравляю весь наш народ. Практически в каждой семье Арцаха есть солдаты, офицеры, генералы, ветераны, принявшие участие в защите родины, воины-освободители, отдавшие свою жизнь этому святому делу. Вечная честь и слава преданным сынам Родины!
Мы гордимся силой духа и мощью наших храбрых воинов. Гордимся, что у нас есть состоявшаяся, закаленная в горниле войны, сильная и победоносная армия, которая обеспечивает неприкосновенность границ родины и всегда готова дать достойный отпор любому посягательству противника.
Мы гордимся и впредь будем делать все возможное для последовательного укрепления обороноспособности нашей страны и безопасности народа, сохранения мира и стабильности.
Дорогие друзья!
Вновь поздравляю всех вас и желаю мира, крепкого здоровья, успехов и всех благ!»