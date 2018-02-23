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«Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы: Генрих Мхитарян играл в течение всего матча


Состоялась игра в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между клубами «Арсенал» и «Эстерсунд».  Как передает «Арменпресс»,  лондонский «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на то, что проиграл шведскому «Эстерсунду» в ответном матче 1/16 финала со счетом 1:2.

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян отыграл весь матч и получил желтую карточку на 88-й минуте.

Первая встреча команд в Швеции завершилась победой команды Арсена Венгера со счетом 3:0, а полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян стал автором двух голевых передач.


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