«Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы: Генрих Мхитарян играл в течение всего матча

Состоялась игра в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между клубами «Арсенал» и «Эстерсунд». Как передает «Арменпресс», лондонский «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на то, что проиграл шведскому «Эстерсунду» в ответном матче 1/16 финала со счетом 1:2.

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян отыграл весь матч и получил желтую карточку на 88-й минуте.

Первая встреча команд в Швеции завершилась победой команды Арсена Венгера со счетом 3:0, а полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян стал автором двух голевых передач.