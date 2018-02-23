«Ереванский бестселлер» 4/99: в рейтинговой таблице - «Обычная страна», «Паломничество в Страну Востока», «Виль-Эврар»

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга Вардгеса Петросяна «Прожитые и непрожитые годы», в которую включены одноименная повесть «Прожитые и непрожитые годы» и рассказы серии «Почему цветы умирают рано?». Книга издана к 85-летию Вардгеса Петросяна. Составитель и редактор - Ашот Габриэлян.

На 2-м месте – книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением.

На 3-м месте - самая популярная книга известного американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ричард Бах - знаменитый американский писатель, летчик, потомок Иоганна Себастьяна Баха. Он автор многочисленных книг, но уже только одной философской сказки "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" оказалось достаточно для того, чтобы писатель навсегда вошел в "Зал Славы" мировой литературы. Сменяются поколения читателей, но "Чайка…" год за годом входит в десятку самых популярных книг мира.

Перевела Наира Арутюнян.

На 4-м месте - нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.

На 5-м месте – роман молодого многообещающего автора Эдгара Костандяна «Обычная страна». Это третья книга писателя.

На 6-м месте - «Паломничество в Страну Востока» Германа Гессе - книга, которая носит статус культа для уже многих поколений читателей и считается своеобразной «библией философского нонконформизма». Это аллегорическая повесть, романтическая сказка — жанр этого произведения определить довольно трудно. В «Паломничестве в Страну Востока» нарисован и описан магический образ Братства – тайного общества единомышленников, стремящихся достичь вершин духа и проникнуть в тайну бытия.

Главный герой, некто Г. Г., рассказывает о путешествии, предпринятом им вместе с другими членами Ордена. Каждый из них преследовал свои цели, так, Г. Г. хотел добиться любви принцессы Фатимы. Паломники шли малыми и большими группами, хотя иногда некоторым по тем или иным причинам требовалось пройти свой путь в одиночку. В романе Орден представлен, как некая тайная организация, существующая уже многие сотни лет, чья история настолько стара и запутана, что все попытки каким-то образом описать её заканчивались неудачей. Среди современников главного героя Орден ошибочно воспринимался, как очередная из бесчисленных организаций, возникших в начале XX века. Автор упоминает, что существует некий «Устав Ордена», о местонахождении которого ничего не известно. Он был создан Мастером на неизвестном древнем языке. Оригинал был утерян, но, по слухам, существовало еще четыре перевода, находящихся в древних столицах.Среди членов Ордена упоминаются, как реально существовавшие, так и вымышленные личности.

На 7-м месте – новая книга , роман Ремарка «Три товарища». Действие происходит в Германии приблизительно в 1928 году. Три товарища — Роберт Локамп (Робби), Отто Кестер и Готтфрид Ленц содержат небольшую авторемонтную мастерскую. Главный герой, автомеханик Робби, познакомился с очаровательной девушкой Патрицией Хольман. Робби и Пат — люди разных судеб и из разных слоёв общества — полюбили друг друга. В романе показывается развитие их любви на фоне кризиса тех лет. Люди, прошедшие через горнило войны, не могут уйти от призраков прошлого. Военные воспоминания постоянно мучают главного героя. Голодное детство стало причиной болезни его любимой. Но именно военное братство сплотило трёх товарищей: Роберта Локампа, Отто Кестера и Готтфрида Ленца. И они готовы на всё ради дружбы. Несмотря на пропитавшую его смерть, роман говорит о жажде жизни.

На 8-м месте – новая книга Марка Арена «Виль-Эврар». Армянский перевод новой пьесы «Виль-Эврар» автора возглавлявшей долгое время рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» книги «Там, где цветут дикие розы», - писателя, нашего соотечественника из Москвы Марка Арена представлен на суд армянского читателя (переводчик – Ованнес Айвазян). Герои пьесы – Комитас, шахматисты Шпильмахер, Алехин, композитор Сен-Санс, психиатр Эдмонд Форстер. Как известно, Комитас фоживал свои дни в психиатрической лечебнице Виль-Эврар.

На 9-м месте – «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.

И замыкает наш список «бестселлеров» - роман Наринэ Абгарян «С неба упали 3 яблока». Маран - маленькая армянская деревушка, расположенная на вершине горы, почти отрезанная от долины, - неторопливо рассказывает свою историю и истории своих немногочисленных жителей. Время здесь течёт медленно и лениво, времена года сменяют друг друга, принося с собой радость или горе, робкую надежду или обречённость. Жители "деревни стариков" - по большей части своей люди добродушные, где-то наивные, свято верящие в приметы и сны, чуднЫе и чУдные, трогательные и смешные, со своими традициями и ритуалами, страхами и радостями. Умеющие радоваться мелочам, с простой мудростью относящиеся к жизни, они вызывают симпатию и не оставляют равнодушным. На протяжении всей истории хочется либо смеяться вместе с ними, радуясь за них, либо закусывать губу, сопереживая их горю.

Перевод с русского Наиры Хачатрян, редактор – Айарпи Хачатрян.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.