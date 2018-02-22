Парламент Армении обсудит проект заявления НС “Об осуждении преступлений Азербайджана в отношении армян”

По инициативе Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям 22 февраля состоялись парламентские слушания на тему “Сумгаитские погромы: армянофобия как государственная политика Азербайджана”, в которых приняли участие депутаты НС, члены правительства, эксперты, слушатели действующих в Армении курсов политических школ, проходящие учебную практику в НС студенты.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, с приветственным словом выступил Председатель НС А.Баблоян.

На слушаниях по актуальной теме обстоятельно и аргументированно выступили председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян, заместитель министра иностранных дел РА Ш.Кочарян, исполнительный директор общественной организации “Против правового произвола” Л.Алавердян, координатор проекта “Обыкновенный геноцид” М.Григорян, а также депутаты НС С.Багратян, М.Есаян, А.Зейналян, Г.Костанян, Р.Мурадян, К.Нагапетян, Ш.Торосян, С.Фарманян, В.Энфиаджян и др.

В своих выступлениях докладчики и депутаты обратились к антиармянским заявлениям руководства Азербайджана, проявлениям армянофобской политики этого государства на разных этапах, проблемам беженцев, региональным развитиям, перспективам урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, деятельности Минской группы ОБСЕ и другим вопросам.

В заключительном выступлении председатель внешнеполитической комиссии, подчеркнув важность прозвучавших на слушаниях точек зрения, выразил мнение, что при рассмотрении подобных национальных проблем должны быть также усилены парламентская дипломатия, активность общества в этих процессах. Отмечено, что на завтрашнем заседании комиссии будет обсужден проект заявления НС “Об осуждении преступлений Азербайджана в отношении армян”.

А.Ашотян предложил участникам представить в комиссию достойные обсуждения факты и материалы.