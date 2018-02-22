Специалисты нашли местоположение черного ящика разбившегося в Иране ATR-72

Специалисты установили местоположение черного ящика иранского самолета ATR-72, разбившегося в горной местности в воскресенье. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

СМИ сообщали ранее об обнаружении тел 45 погибших на месте авиакатастрофы. Работы по поиску и извлечению тел погибших проходят на высоте в 4,5 тысячи метров, они значительно затрудняются тем, что высота снежных покровов составляет около 2 метров. На месте крушения работают более 100 спасателей, в поиске также задействованы семь вертолетов.

"Установлено местоположение черного ящика самолета. Группа специалистов готова прибыть на место и извлечь его", — заявил источник.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран – Ясудж, в минувшее воскресенье пропал с радаров примерно через 50 минут после взлета. Лайнер потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту были 66 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.