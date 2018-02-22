Иран может выйти из ядерной сделки, если давление на страну продолжится

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи предупредил, что Иран может выйти из сделки по ядерной программе Тегерана, если западные государства под давлением США будут отказываться от экономического сотрудничества со страной. Как передает Арменпресс, об этом он заявил, выступая в четверг в Королевском институте международных отношений.

"Я не думаю, что сделка сможет выжить в таких условиях. Если эта беспорядочная политика продолжится, если компании не будут работать с Ираном, мы не сможем соблюдать эту сделку, потому что она не будет нам выгодна", - сказал Арагчи.

14 июля 2015 года Тегеран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Исламской Республики. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН и Евросоюза, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. 16 января 2016 года объявлено о начале реализации сделки.





