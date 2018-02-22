Президент Ливана Мишель Аун посетил парламент Армении

22 февраля находящийся с официальным визитом в Армении Президент Ливанской Республики Мишель Аун посетил парламент Армении, где встретился с Председателем НС А.Баблояном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Во встрече участвовали вице-спикер НС Э.Шармазанов, представители парламентских фракций, члены группы дружбы Армения – Ливан.

Приветствуя Президента Ливанской Республики и возглавляемую им делегацию, А.Баблоян выразил надежду, что визит посодействует укреплению и углублению двусторонних отношений.

Глава парламента оценил политические отношения Армении и Ливана, обуславливая их многовековой дружбой, историческими связями и весомой ролью местной армянской общины.

А.Баблоян высоко оценил вклад Мишеля Ауна в стабильность, безопасность и развитие Ливана.

Говоря об армянской общине Ливана, глава парламента констатировал, что они в первую очередь преданные граждане и играют заметную роль в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.

А.Баблоян подчеркнул необходимость упрочения армяно-ливанских межпарламентских связей и сотрудничества депутатских групп дружбы.

Президент Ливанской Республики, поблагодарив за теплый прием, отметил, что рад посетить Армению.

По словам Мишеля Ауна, Ливан – страна культурного разнообразия, где люди различных национальностей и разной веры живут рядом в согласии, уважая друг друга. Президент, обратившись к региональным проблемам, особо выделил обеспечение безопасности и стабильности.

В завершение встречи Президент Ливанской Республики внес запись в Книгу почетных гостей НС.