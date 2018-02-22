Военнослужащий погиб от выстрела с азербайджанской стороны
15:39, 22 Февраль, 2018
Сегодня, 22 февраля, около 09:40 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Григор Карапетович Егоян, 1998 г.р.. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах .
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.«Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.