Правительство Армении предоставит земледельцам дизтопливо и удобрения по доступным ценам

22-го февраля состоялось заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

В 2017 году доходы государственного бюджета, по сравнению с 2016 годом, выросли порядка на 125 млрд драмов. Об этом на заседании правительства Армении 22-го февраля сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, несмотря на данный показатель, как отметил К.Карапетян, нужно констатировать, что все еще имеются проблемы в вопросах сокращения налоговых рисков, уклонению от налоговых выплат либо их искусственному сокращению вследствие нечетких регулировок, а также целевого использования налоговых льгот.

Первое поручение премьер-министра Армении Карена Карапетяна в ходе сегодняшнего заседания правительства касалось сокращения налоговых рисков и других проблем сферы.

«Комитет государственных доходов недавно организовал встречи с 500 налогоплательщиками в 18 сферах, были проведены исследования. Решение выявленных проблем находится в компетенции и ряда других исполнительных органов», – сказал премьер.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил главе КГД в 7-дневный срок вывяленные проблемы и предложения по их возможному решению по сферам представить руководителям республиканских исполнительных органов.

Руководителю аппарата правительства поручено в 10-дневный срок разработать и представить проект решения о создании межведомственной рабочей группы. Соответствующая группа в сжатые сроки в аппарат правительства представит предложения касательно смягчения администрирования для законопослушных налогоплательщиков, уточнения применения льгот, сокращения налоговых рисков, устранения способствующих этому механизмов, а также решения выявленных системных проблем.

«Задача номер один всех решений, которые представит данная рабочая группа, – облегчение жизни законопослушных налогоплательщиков», – сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил предпринять меры по разгрузке Апелляционного суда. Среди других поручений, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил предпринять меры по разгрузке Апелляционного суда.

«9-го ноября 2017 года мы уже говорили о небходимости предпринять меры по разгрузке Апелляционного суда. Министерство юстиции уже разработало законопроекты, направленные на урегулирование этих вопросов. В то же время, в результате проведенного исследования выяснилось, что в наличии емеется около 1000 незавершеннынх дел, поданных на апелляцию, представленных административными органами. Причем, необходимость подачи жалоб в таких случаях совершенно неясна, поскольку существует единая судебная практика, а в ходе расследования в суде были выявлены проблемы с полноценностью доказательной базы»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, в результате эта ситуация отрицательно сказывается на работе Апелляционного суда, даже при том, что недавно число его судей было увеличено на 3.

Исходя из сказанного, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил начальнику полиции Армении и мэру Еревана в месячный срок дополнительно изучить представленные в административный апелляционный суд те жалобы, по которым а в ходе расследования в суде были выявлены проблемы с полноценностью доказательной базы и предпринять меры по лотзыву подобных дел.

«Кроме того, необходимо чаще представлять предложения – при необходимости уточнения часто опротестовываемых административных правонарушениях. По результатм – представить информацию в аппарат правительства»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян считает необходимым учредить перечень требований, предъявляемых строящимся и ремонтируемым зданиям медицинских учреждений, в том числе, по части архитектурных решений и функциональных структур. «Считаю, это касается не только сферы здравоохранения. Пока начнем с этой сферы, потом, шаг за шагом, будем двигаться дальше», – отметил премьер.

По его словам, при разработке инвестиционных программ по строительству новых здравоохранительных учреждений и модернизации действующих медцентров необходимо установить четкие требования к ним, архитектурные решения и пр..

«Градостроительные нормативы медицинских учреждений были приняты в 1989 и с тех пор нр обновлялись, сейчас они не соответствуют современным международным стандартам, а также ограничивают возможности медицинских учреждений по оказанию ряда услуг»,- сказал он.

С учетом указанного, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил министру здравоохранения Армении и председателю Госкомитета по градостроению в 2-месячный срок пересмотреть градостроительные нормативы медицинских учреждений и представить соответствующие предложения.

Благодаря государственной субсидии, земледельцы смогут покупать удобрения за 7 драмов. В ходе сегодняшнего заседания правительства Армении был утвержден проект решения о предоставлении субсидий и грантов в рамках программы приобретения земледельцами удобрений по доступным ценам. Замминистра сельского хозяйства Арении Роберт Макарян отметил, что, в рамках субсидий, 285 млн драмов будет предоставлено ООО «Торговый дом «Донской Агрохимцентр» - для организации поставок в Армению фосфорных и калийных удобрений.

С целью содействия земледельцам при проведении сельхозработ, повышения доходов занимающихся сельским хозяйством фермеров и повышения привлекательности сельского хозяйства предлагается в Армении земледельцам по доступным ценам предоставлять порядка 3000 т фосфорно-калийных удобрений.

В результате субсидирования фермеры мешок удобрений смогут приобрести за 7000 драмов. программа работает с 2012 года.

Правительство Армении на заседании 22 февраля одобрило программу «Государственная поддержка сельскохозяйственным земледельцам по приобретению дизельного топлива по доступным ценам». Проект решения представил заместитель министра сельского хозяйства Роберт Макарян.

Он проинформировал, что программой предлагается выделить ведомству 360 млн. драмов в 2018 году в качестве суммы субсидирования, которая должна быть выплачена поставщикам дизтоплива, Размер субсидии за 1 л дизтоплива при общем объеме продаж в 6 млн. литров составит до 60 драмов. «Дизельное топливо земледельцам будет продаваться под контролем областных администраций в ограниченном объеме, при земельном участке в 3 гектара будет предоставлено 200 литров дизтоплива на 1 гектар земли», - отметил замминистра.

Программа будет действовать до 1 июля 2018 года.

Напомним, что с 1 января 2018 года вступил в силу Налоговый кодекс Армении, предусматривающий повышение акцизов. Подорожали бензин, сжатый газ и дизтопливо.

Правительство Армении одобрило Программу развития производства пшеницы весеннего посева, зеленого и желтого гороха, ячменя весеннего посева, кукурузы, люцерны и эспарцеты на 2018 год. Соответствующее решение одобрено на заседании кабинета министров 22 февраля. Проект решения представил заместитель министра сельского хозяйства Роберт Макарян.

Он проинформировал, что для реализации этой программы ведомству с целевых счетов государственной некоммерческой организации «Агентство семян» будет выделено 746,6 млн. драмов, из коих 721,6 млн. драмов направят на приобретение 2141,5 тонн семян перечисленных культур, а остальные 25 млн. драмов будут выплачены за организацию погрузочно-разгрузочных работ.

Согласно решению, организация местного производства семян с учетом сельскохозяйственных зон крайне необходима, поскольку уровень самообеспеченности зерновыми и бобовыми культурами в стране низок. В первую очередь, согласно документу, необходимо повысить самообеспеченность кормовыми.

Правительство Армении утвердило порядок публикации результатов планового экологического мониторинга. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров 22 февраля. Проект решения представил министр экологии Арцвик Минасян.

По его словам, цель определения сроков публикации итогов мониторинга заключается в минимизации и профилактике экологического ущерба, наносимого недропользованием. «Отсутствие этих данных отрицательно сказывается на правильной оценке совокупного воздействия недропользования, а также принятии соответствующих решений законодательными и исполнительными органами», - отметил министр.

Согласно решению, при добыче металлов недропользователь представляет в уполномоченный орган ежеквартальный отчет до 20 числа месяца, следующего за каждым кварталом. Годовой отчет должен быть представлен не позже 20 февраля. Помимо этого, недропользователи должны разместить на собственных официальных вебсайтах результаты проведенных мониторингов, причем, если недропользователь использует автоматические устройства, данные должны быть размещены незамедлительно. После получения данных о результатах мониторинга уполномоченным органом в течение 10 дней они должны быть опубликованы на сайте Правительства. «Вместе с тем недропользователи должны будут каждые 5 лет пересматривать и согласовывать с уполномоченным органом программу работ по минимизации и профилактике экологического ущерба», - добавил Минасян.

Законодательные инициативы

Операторов мобильной связи в Армении обяжут передавать в экстренные службы координаты и личные данные абонентов, позвонивших на экстренные номера МЧС 112 (911) и Полиции (102). Соответствующий проект поправок в законе Армении «Об электронной коммуникации» одобрен на заседании Правительства 22 февраля. Проект представил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян.

По его словам, в практике экстренных служб часто бывают случаи, когда обратившиеся за помощью граждане по объективным и субъективным причинам не могут дать четкую или приблизительную информацию о своем местонахождении в то время, когда они нуждаются в незамедлительной помощи. «В случаях, когда помощь запаздывает, приходится привлекать новые силы. Ситуация кардинально меняется, когда службы экстренного реагирования и операторы имеют возможность определять координаты позвонивших граждан», - отметил министр, сославшись на удачный опыт стран ЕС и США. По его словам, внедрение системы определения места нахождения абонентов позволит значительно сократить время оказания помощи, адресно реагировать на сигналы и сократить дополнительно привлекаемые ресурсы.

Правительство Армении с оговорками одобрило проект поправок в Уголовно-процессуальном кодексе Армении, согласно которому следователи, принимая решение о приостановлении уголовного делопроизводства, должны предоставить копии решения обвиняемым, защите и другим сторонам в случаях, предусмотренных 4 и 5 пунктами части 1 статьи 31 УПК. Соответствующее решение принято на заседании Правительства 22 февраля. Проект решения представил министр юстиции Давид Арутюнян.

По его словам, цель этой меры заключается в предоставлении сторонам возможности обжалования соответствующего решения. «Идея позитивная и в целом мы его поддерживаем, однако для ее эффективной реализации представлен ряд предложений, без которых данный акт не будет служить своей цели», - сказал Арутюнян.

В частности, законопроект предусматривает, что следователь должен отправить копию решения о приостановлении делопроизводства, если обвиняемый тяжело болен или находится за пределами Армении, или в случае, если есть непреодолимое обстоятельно, препятствующее продолжению уголовного делопроизводства. Остается неясным, почему законопроект не затрагивает 3-ий пункт части 1-ой той же статьи, согласно которому обвиняемый пользуется иммунитетом от уголовного преследования. Одновременно Правительство предлагает уточнить в законопроекте сроки отправки следователем копии решения, поскольку в документе используется термин «немедленно».

Правительство Армении на заседании 22 февраля одобрило стратегию развития в стране экологического образования и воспитания. Проект решения представил министр экологии Арцвик Минасян.

По его словам, цель данной стратегии заключается в повышении экологической культуры в стране путем предоставления экологических знаний как в дошкольных учебных заведениях, так и в школах и вузах. При этом предлагается привлечь общественность в процесс неформального и дополнительного экологического образования.

«В разработку стратегии были вовлечены также министерства образования и науки, территориально управления и развития, другие ведомства, поскольку вопрос очень объемный и затрагивает все области госуправления», - отметил министр. Он добавил, что предусматривается также формирование межведомственной комиссии. Согласно обоснованию проекта решения, необходимость и неотложность принятия данной стратегии обусловлена неблагоприятной экологической ситуацией в стране. В документе отмечено, что наблюдается существенное расхождение между экономическим ростом и качеством окружающей среды, одной из причин чего является крайне низкий уровень общественной экологической осведомленности и поведения. Стратегическое значение экологического образования и воспитания должно быть обозначено в рамках образовательных реформ, что необходимо для обеспечения безопасности окружающей среды и экономики как важнейших компонентов национальной безопасности. «Экологическое образование является непрерывным, многогранным и обязательным процессом индивидуального обучения, воспитания и развития. Его цель состоит в приобретении теоретических и практических знаний и навыков по бережному отношению к окружающей среде, а также в формировании системы экологических ценностей, поведения и культуры», - отмечено в обосновании.

При Министерстве экологии Армении будет создан Государственный лесной комитет. Соответствующее решение одобрено на заседании Правительства 22 февраля. Проект представил министр экологии Арцвик Минасян.

По его словам, полномочия ранее действующего при Министерстве сельского хозяйства Армении ГНКО «Армлес» перейдут комитету. Министр отметил, что комитет будет преследовать цель обеспечить устойчивое управление, сохранение, защиту, восстановление и эффективное использование государственных лесов, реализацию мер, направленных на повышение их производительности, защиты биоразнообразия.

22-го февраля состоялось заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Во время заседания он спросил у заместителя министра ИД Армении Роберта Арутюняна – велись ли с диппредставительствами Армении обсуждения по поводу экономической составляющей их миссии, и, если да, то когда можно будет ознакомиться с их результатами.

«Мы говорили об этом в декабре 2016 года, однако в феврале 2018 года показатели пока не сформулированы достаточно четко. Всем ведомствам, которые заинтересованы в работе с дипкорпусом, надо четко сформулировать показатели, по которым дипломаты должны будут представлять отчеты. Это надо сделать срочно, мы слишком долго дискутируем по этому вопросу»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По словам заместителя министра ИД Армении Роберта Арутюняна, рещением правительства от 3-го августа 2017-го глода, были утверждены показатели, поставленные перед посольствами, а для 2108 года эти показатели утверждены приказом министра ИД Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил представить утвержденный на 2018 год план по МИД, усомнившись в том, что он был утвержден верно. «Посмотрим, что вы там утвердили, может, утвердили неправильно. Как вы утверждали этот план?»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.