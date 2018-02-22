Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил четко сформулировать показатели, по которым дипломаты должны будут представлять отчеты

22-го февраля состоялось заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Как передает «Арменпресс», во время заседания он спросил у заместителя министра ИД Армении Роберта Арутюняна – велись ли с диппредставительствами Армении обсуждения по поводу экономической составляющей их миссии, и, если да, то когда можно будет ознакомиться с их результатами.

«Мы говорили об этом в декабре 2016 года, однако в феврале 2018 года показатели пока не сформулированы достаточно четко. Всем ведомствам, которые заинтересованы в работе с дипкорпусом, надо четко сформулировать показатели, по которым дипломаты должны будут представлять отчеты. Это надо сделать срочно, мы слишком долго дискутируем по этому вопросу»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По словам заместителя министра ИД Армении Роберта Арутюняна, решением правительства от 3-го августа 2017-го года, были утверждены показатели, поставленные перед посольствами, а для 2108 года эти показатели утверждены приказом министра ИД Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил представить утвержденный на 2018 год план по МИД, усомнившись в том, что он был утвержден верно. «Посмотрим, что вы там утвердили, может, утвердили неправильно. Как вы утверждали этот план?»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.