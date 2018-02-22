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В НС Армении начались парламентские слушания, посвященные сумгаитским погромам: Прямой эфир


В НС Армении начались парламентские слушания, посвященные сумгаитским погромам, под названием: «Сумгаитские погромы: арменофобия – как государственная политика Азербайджана».

Как передает «Арменпресс», слушания организовала комиссия по внешним сношениям.

Председатель этой комиссии Армен Ашотян поблагодарил участников слушаний за отклик на приглашение. В слушаниях участвуют и студенты-практиканты, которые проходят практику в НС Армении.




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