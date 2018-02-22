Неизвестный подорвал себя у посольства США в Черногории и бросил в здание гранату

Неизвестный в среду вечером бросил взрывное устройство на территорию дипломатического комплекса посольства США в Черногории и подорвал себя рядом с этим учреждением, как передает Арменпресс, об этом сообщили местные власти.

"Перед зданием посольства США в Подгорице (Черногория) неизвестный подорвал себя. Перед этим он бросил на (территорию посольского комплекса - ИФ) взрывное устройство, скорее всего - ручную гранату", - говорится в сообщении правительства Черногории в твиттере.

Госдеп США подтвердил взрывы у американского посольства, отметив, что дипломаты "тесно работают с полицией для идентификации нападавшего".

Данных о возможных жертвах и пострадавших нет.