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Мадуро объявил о выпуске новой криптовалюты, поддержанной золотом


Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о скором выпуске в оборот еще одной криптовалюты — золотого "петро", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Мадуро, это произойдет на следующей неделе.

"Я не хочу торопить события, но у нас есть сюрприз относительного золотого "петро", который будет иметь такие же параметры, как и нефтяной "петро". Это тема следующей недели", — приводит канал Globovision заявление Мадуро.

Реализация "петро", поддержанного нефтью, началась в Венесуэле 20 февраля. Мадуро уже заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти, золота и бриллиантов.

 




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