СМИ: курдские отряды в Африне убили 40 турецких солдат и боевиков

Курдские бойцы отразили атаки формирований "Сирийской свободной армии" (ССА), поддерживаемых турецкими войсками, к северу от города Африн (65 км от Алеппо). Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Firat, ополченцы из "Сил народной самообороны" (СНС) сумели подбить два танка и два бронетранспортера в районе Шерран. В результате проведенной операции было убито не менее 20 турецких солдат и боевиков ССА. По информации агентства, еще 20 турецких военнослужащих погибли в соседнем округе Раджу во время контратаки курдов.

Отряды СНС потеряли 14 бойцов за последние 48 часов, их похороны прошли в Африне.

Турецкая артиллерия и ВВС продолжают наносить интенсивные удары по городу Джандарис, где находятся оборонительные рубежи СНС. Оттуда, как передает Firat, поступают сведения об убитых и раненых среди мирных жителей.

По данным турецкого генштаба, вооруженные силы с 20 января уничтожили на севере Сирии 1780 террористов, к которым в Анкаре причисляют бойцов СНС.



