В Москве продолжается шахматный фестиваль «Aeroflot Open», в рамках которого пройдет 3 крупных турнира.

Как передает «Арменпресс», во втором туре «Aeroflot open» неожиданно проиграли Мануэл Петросян, Шант Саргсян. Вничью сыграли Арман Микаэлян,Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян, Арам Акопян. Только Тигран Петросян одержал победу во втором туре «Aeroflot open».

На шахматном фестивале «Aeroflot Open» пройдет 3 крупных турнира. В турнире A смогут участвовать шахматисты с коэффициентом 2549 и более, в турнире B - с коэффициентом 2299-2550, в турнире C - с коэффициентом до 2300.

В главном турнире А примут участие от Армении Габриэл Саргсян, Айк Мартиросян, гроссмейстеры Тигран Л. Петросян, Мануэл Петросян, Арман Микаэлян, а также международные мастера Арам Акопян и Шант Саргсян.

Армению в турнирах В и С представят также менее опытные шахматисты.