Межпарламентское сотрудничество стало неотъемлемой частью политического диалога между Арменией и Европейским Союзом, и Комитет по парламентскому сотрудничеству обеспечивает эффективную платформу в этом отношении. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем выступлении в Европейском парламенте заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Последняя сессия комитета была успешно проведена в Ереване в декабре прошлого года. По мере того как наша страна собирается завершить переход к парламентской системе управления, роль межпарламентского сотрудничества приобретает все большее значение.

Излишне говорить, что парламенты стоят на авангарде продвижения демократических ценностей и прав человека. Укрепление демократических институтов всегда было одним из приоритетов сотрудничества Армения-ЕС. Парламентские выборы в апреле 2017 года в Армении продемонстрировали, что прогресс, достигнутый в защите основных свобод, является устойчивым и необратимым, и мы признаем важный вклад Европейского союза в этом отношении. Мы благодарим Европарламент за то, что он присоединился к 650 членам команды международных наблюдателей в Армении, которые пришли к выводу, что парламентские выборы прошли хорошо и соблюдались основные свободы. Со своей стороны Европейский союз заявил, что результаты выборов отражают общую волю армянского народа. Мы готовы продолжать наше сотрудничество с Европейским союзом, в том в рамках Диалога по правам человека, а также БДИПЧ/ОБСЕ, Советом Европы и всеми другими партнерами в осуществлении их рекомендаций по дальнейшему совершенствованию избирательного процесса и укреплению нашей демократии», - подчеркнул Налбандян.