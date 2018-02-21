21 февраля - День расстрела Мисака Манушяна: в Париже почтили его память

Французы 21 февраля почтили память французского национального героя Мисака Манушяна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Nouvelles d'Armenie, в мероприятии приняли участие глава 14-го округа Парижа Карин Пети, представители Французской коммунистической партии и Союза армянских ветеранов Франции.

Обращаясь к присутствующим, Карин Пети привела стихотворение Поля Элюара, посвященное Манушяну. С речами выступили также представители разных организаций.

Мисак Манушян родился в 1906 году в селе Адияман Западной Армении.

Отец Мисака Манушяна погиб в 1915 году во время Геноцида армян, а мать – во время бегства. Мисак вместе с братом, став беженцами, оказался в Сирии, затем провел 5 лет в армянском сиротском приюте в Ливане. В 1925 году он переехал во Францню, сначала в Марсель, а затем в Париж. Вместе с женой Мелине Манушян участвовал в антифашистском движении французского Сопротивления. В 1943 году группа Манушяна организовала около 30 операций против немецких оккупантов. В ноябре 1943 года Манушян был арестован, а спустя три месяца, 21 февраля 1944 года, вместе с членами своей группы приговорен к смертной казни – их расстреляли в крепости Форт Мол Валерьен в пригороде Парижа Сюрене.

Мисак Манушян посмертно был награжден Орденом Почетного легиона.

Именами Мисака Манушяна и его товарищей названы улицы и площади в Париже, Марселе, Валансе и Ереване.