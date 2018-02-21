Президент Ливана посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин

Первая встреча прибывшего в Армению с официальным визитом президента Ливана Мишеля Ауна состоялась в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Как сообщает Арменпресс, Католикос Всех Армян Гарегин Второй поприветствовал уважаемого гостя и отметил: «Мы уверены, что Ваш визит придаст новый импульс расширению и укреплению сотрудничества между нашими странами».

Его Святейшество назвал двусторонние отношения дружественными и братскими. Он с удовлетворением отметил, что эти отношения, основанные на взаимном доверии, являются результатом достойных армянских граждан Ливана.

«Христос один, это объединяет церкви. Я желаю процветания Армянской Апостольской Церкви», - сказал президент Ливана.

В беседе с журналистами Мишель Аун выразил надежду, что его визит еще более укрепит двусторонние отношения. «Конечно, этот визит укрепит отношения между нашими двумя странами и народами. Сегодня нас также сопровождают ливанские армяне, которые являются депутатами и представителями правительства», - сказал он.

Президент Ливана также посетил Музей Первопрестольного Святого Эчмиадзина. В музее Эчмиадзина он познакомился с уникальными экспонатами. В конце своего визита в Первопрестольный Святой Эчмиадзин Мишель Аун зажег свечу в Кафедральном Соборе.