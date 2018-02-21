Обсуждены вопросы развития сотрудничества между аппаратами НС РА и Кнессета Израиля

Руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС РА Ара Сагателян, в рамках проводимой в Кнессете Израиля международной конференции генеральных директоров и генеральных секретарей аппаратов парламентов, провел рабочие обсуждения с генеральным директором Кнессета А.Сахаровичем. На встрече присутствовали также руководители ряда структур Кнессета, в том числе руководитель Центра исследований и информации и пресс-секретарь Кнессета. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи стороны обратились к вопросам развития сотрудничества и обмена опытом между аппаратами НС РА и Кнессета Израиля.

А.Сахарович выразил готовность к широкому обмену опытом, в том числе на уровне как отдельных, так и всех подразделений аппарата.

В обсуждениях с руководителями подразделений ключевым был израильский опыт предоставления экспертных услуг и информации, а также организации и осуществления парламентского контроля. В Центре исследований и информации Кнессета работает 36 специалистов. В ходе встреч достигнута договоренность о непосредственном сотрудничестве и организации взаимных визитов экспертов подразделений аппаратов парламентов.

Руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС РА А.Сагателян участвует в международной конференции генеральных директоров и генеральных секретарей аппаратов парламентов, на которой представлено около 50 высоких должностных лиц из парламентов и международных организаций 25 стран.

В ходе встречи обсуждаются, в частности, темы доступности парламентов общественности, прозрачности и гласности законодательной работы, парламентского надзора над исполнительной властью.