Бако Саакян принял вице-президента АУА Ашота Газаряна

21 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял вице-президента Американского университета Армении Ашота Газаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления разных программ в Арцахе. Особое внимание было уделено взаимодействию между Американским университетом Армении и Арцахским государственным университетом.Президент Саакян с удовлетворением отметил, что сотрудничество с Американским университетом Армении находится на высоком уровне, подчеркнув важность сохранения этой положительной динамики и в дальнейшем.Во встрече приняли участие министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян и министр градостроительства Карен Шахраманян.