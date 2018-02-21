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Бако Саакян принял вице-президента АУА Ашота Газаряна


21 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял вице-президента Американского университета Армении Ашота Газаряна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления разных программ в Арцахе. Особое внимание было уделено взаимодействию между Американским университетом Армении и Арцахским государственным университетом.
Президент Саакян с удовлетворением отметил, что сотрудничество с Американским университетом Армении находится на высоком уровне, подчеркнув важность сохранения этой положительной динамики и в дальнейшем. 
Во встрече приняли участие министр образования, науки и спорта Нарине Агабалян и министр градостроительства Карен Шахраманян.


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