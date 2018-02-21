Политолог видит широкий консенсус вокруг кандидатуры Армена Саргсяна

Политолог Александр Маркаров думает, что вокруг кандидатуры Армена Саргсяна на пост президента Армении образовался широкий консенсус. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 21-го февраля. По его словам, в таких условиях вряд ли другим политическим силам удастся предложить другую кандидатуру.

«До того, как принять предложение РПА, Армен Саргсян провел ряд встреч, чтобы разобраться с ситуацией в общественном поле. В условиях парламентаризма, кандидату в президенты следует заручиться широким политическим консенсусом, что и попытался сделать Армен Саргсян, проводя свои встречи»,- заявил директор Института стран СНГ, доктор политических наук, профессор Александр Маркаров.

По его словам, важно и то, что Саргсян попытался обеспечить также общественный консенсус, пытаясь отразить и интересы различных слоев общества. По мнению Маркарова, Саргсяну удастся укрепить связи Армении с Арцахом и диаспорой.

Выборы президента Армении состоятся в НС Армении 2-го марта.

Кандидатом на пост четвертого президента Армении от РПА назван бывший премьер-министр Армении, посол Армении в Соединенном Королевстве Армен Саргсян.

Как передает «Арменпресс», президент Серж Саргсян уже встречался с ним в президентской резиденции.

Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей. Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.

В 1976-1984 годах преподавал в ЕГУ, основал Отдел ком пьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики в ЕГУ. Был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.

В 1991-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.

В 1996-1997 гг. Армен Саргсян был премьер-министром Армении.

В 1998-1999 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.

В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.

С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.

Занимал и другие почетные и исполнительные должности.

16 февраля Армен Саркисян принял предложение президента Армении Сержа Саргсяна стать кандидатом от РПА.